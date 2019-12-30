Зайчики и снежинки: В аэропорту «Симферополь» собак нарядили в костюмы

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-30T17:16:35+03:00

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Новогодняя елочка «выросла» в аэропорту Симферополя пару недель тому назад.

Новогодняя елочка получилась очень красивая.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

А 30 января, в понедельник, рядом с главным символом новогодних праздников службы, отвечающие за безопасность воздушной гавани, на радость взрослым и детям нарядили служебных собак в маскарадные костюмы.

Сотрудники службы охраны - хорошие актеры.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Четвероногие примерили роли снежинок и зайчиков.

Овчарки и лабрадоры в будние дни пресекают на корню попытки провоза взрывчатых и наркотических средств, а в честь Нового года стали самодеятельными артистами. Делать особо ничего не нужно - сиди, молчи и позируй на камеры.

- Как миленькие! Какие лапули! – восторгаются люди, попавшие в аэропорт. – Милашки!

Как тут удержаться и не запечатлеть такую милоту на фотоаппарат или мобильный телефон!

КСТАТИ

Недавно в аэропорту можно было увидеть и настоящего профессионального пса-актера: 70-килограммовый Фунтик участвовал в съемках телесериал "БиМ". Один из сюжетов снимали в аэропорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU