Два украинца пытались попасть в Крым мимо пункта пропуска

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-30T17:16:23+03:00

На полуострове они перебивались случайными заработками

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Крымские пограничники задержали двух граждан Украины, которые ночью пытались обойти пункт пропуска, передает пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму.

На их задержание отправили тревожную группу, которая и задержала нарушителей.

В ходе проверки, пограничники выяснили, что двое мужчин имеют богатое криминальное прошлое и в Крыму перебивались случайными заработками.

Их заключили под стражу. Сейчас против каждого из них возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU