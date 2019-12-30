Два украинца пытались попасть в Крым мимо пункта пропуска
Крымские пограничники задержали двух граждан Украины, которые ночью пытались обойти пункт пропуска, передает пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму.
На их задержание отправили тревожную группу, которая и задержала нарушителей.
В ходе проверки, пограничники выяснили, что двое мужчин имеют богатое криминальное прошлое и в Крыму перебивались случайными заработками.
Их заключили под стражу. Сейчас против каждого из них возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU