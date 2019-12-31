Погода в Крыму на 31 декабря: ветрено и тепло до +11

СЕГОДНЯ 05:52 2019-12-31T05:52:33+03:00

Зонт, выходя из дома. лучше взять с собой. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове синоптики не обещают никаких природных катаклизмов

Изменить размер текста: A A

31 декабря, на Крымском полуострове, выходя на улицу, стоит одеваться потеплее: прохладно, да и дождик может пойти.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, утром местами туман, гололед. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3…+5° - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром местами мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU