Погода в Крыму на 31 декабря: ветрено и тепло до +11
31 декабря, на Крымском полуострове, выходя на улицу, стоит одеваться потеплее: прохладно, да и дождик может пойти.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, утром местами туман, гололед. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3…+5° - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром местами мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.
Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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