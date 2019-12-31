В Судаке и Феодосии привечают туристов с собаками и котами

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-31T09:34:17+03:00

Крымские курорты возглавили рейтинг городов России, где больше всего отелей, готовых принимать отдыхающих с домашними питомцами

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В топ-10, где можно отдохнуть на пару с домашним любимцем, вошли такие города Крымского полуострова, как Феодосия, Коктебель, Ялта и Севастополь.

В списке благосклонно относящихся к хвостатым постояльцам значатся Анапа, Геленджик, Адлер, Лазаревское в Краснодарском крае и Питер.

Такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru на основе оплаченных броней жилья для отдыха путешественников с домашними питомцами в 2019 году.

И так, 10 десять городов, куда можно поехать с Шариком или Муркой (процент броней в отелях, принимающих с животными, от общего числа): Судак - 5,39; Феодосия - 4,44; Анапа - 3,24; Геленджик - 3,14; Адлер - 3,05; Севастополь - 2,74; Санкт-Петербург - 2,56; Коктебель - 2,40; Ялта - 2,34; Лазаревское - 2,34.

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ИСТОЧНИК KP.RU