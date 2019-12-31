В Керчи Митридатскую лестницу отреставрируют в 2020 году
На востоке Крымского полуострова, в Керчи затянулся ремонт Митридатской лестницы - это сооружение является общепризнанной визиткой города-героя.
Но в преддверии Нового года власти города все-таки обозначили завершение реставрационных работ: начало осени. Планируется, что в сентябре можно будет пройтись по ступенькам знаменитой Митридатской лестницы.
Приведение в порядок исторического сооружения обойдется государственной казне в кругленькую сумму. Всего на стройматериалы и оплату труда строителей будет потрачено около 650 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU