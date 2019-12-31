В Крыму завершается строительство станции «Керчь-Южная»
На полуострове не за горами открытие станции Крымской железной дороги «Керчь-Южная».
- Возведение комплекса находится на завершающей стадии, - такой пост разместил на своей странице в Facebook Сергей Бороздин, глава администрации Керчи.
На станции всего две платформы. Одна будет принимать пригородные поезда, другая пассажиров, отправляющихся на поездах дальнего следования.
Станция сможет принимать маломобильные категории граждан: платформы оборудованы удобным лифтом, который позволяет без труда добраться в любую точку комплекса.
Напоминаем, что на полуострове в декабре началось движение поездов через Керченский пролив по Крымскому мосту.
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ИСТОЧНИК KP.RU