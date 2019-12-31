Мокрый снег и сильный ветер: В Крыму на 1 января объявили штормовое предупреждение
Крымское МЧС сообщило о штормовом предупреждение на 1 января.
- Ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с., - рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Спасатели, ссылаясь на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждают о том, что в первый день 2020 года на полуострове будет хозяйничать холодный воздушный фронт, который и принесет такое ненастье.
Специалисты чрезвычайного ведомства просят соблюдать меры предосторожности. И отменить прогулки в горы: - Это касается и путешествий на машинах: часть дорог просто непроходимы из-за гололеда или размытия грунта.
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ИСТОЧНИК KP.RU