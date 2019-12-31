2019-12-31T16:27:33+03:00
Общество

В новом 2020 году в Крыму изменится тариф на эвакуацию и хранение автомобилей

Стало известно, сколько стоит час на штрафстоянке
Галина КОВАЛЕНКО
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За перевозку и хранение авто придется платить больше.За перевозку и хранение авто придется платить больше.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Республике Крым обнародовали новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей, которые будут действительны с 1 января 2020 года. Речь идет о тех транспортных средствах, которые увозят с улиц крымских городов за нарушение правил дорожного движения.

В региональном Государственном комитете по ценам и тарифам сообщили, что тариф на перевозку задержанного транспорта составит 2 904 рубля, что на 112 рублей больше, чем в 2019 году.

Станет дороже и хранение автомобиля.

За 1 час штрафстоянки для автомобиля категории «А» придется раскошелиться на 42 рубля, категории «B» и «D» (с массой до 3 тонн) - 84 рубля, категории «С» и «Е» - 168 рубля. За хранение негабаритных задержанных автомобилей на спецстоянке столицы региона нужно будет отдать 738 рублей за час.

В городском округе Алушты за эвакуации транспортного средства придется заплатить 3 713 рублей, а час пребывания на специальной стоянке будет стоить от 47 до 828 рублей.

Общий тариф по региону равняется 2 023 рубля. Хранение задержанного авто на штрафстоянке - от 13 до 78 рублей за час.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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