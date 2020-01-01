В Крыму подвели итоги новогодней ночи 2020
Крымские спасатели рассказали, что жители и гости региона встретили 2020 год без чрезвычайных ситуаций.Но расслабится сотрудникам чрезвычайного ведомства не довелось.
- В период с полуночи до шести утра 1 января ликвидировано 4 пожара, - сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Всего же за прошедшие сутки на территории Республики Крым случилось пятнадцать возгораний. На одном из пожаров сотрудники МЧС спасли две человеческие жизни.
Зимние каникулы только начались, поэтому спасатели просят соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем, в быту и отдыхая на свежем воздухе.
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ИСТОЧНИК KP.RU