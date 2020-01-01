В Крыму подвели итоги новогодней ночи 2020

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:59:57+03:00

Нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать возгорания. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

В регионе произошло четыре пожара

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Крымские спасатели рассказали, что жители и гости региона встретили 2020 год без чрезвычайных ситуаций.Но расслабится сотрудникам чрезвычайного ведомства не довелось.

- В период с полуночи до шести утра 1 января ликвидировано 4 пожара, - сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Всего же за прошедшие сутки на территории Республики Крым случилось пятнадцать возгораний. На одном из пожаров сотрудники МЧС спасли две человеческие жизни.

Зимние каникулы только начались, поэтому спасатели просят соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем, в быту и отдыхая на свежем воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU