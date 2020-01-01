2020-01-01T11:59:57+03:00
Общество

В Крыму подвели итоги новогодней ночи 2020

В регионе произошло четыре пожара
Галина КОВАЛЕНКО
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Нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать возгорания. Фото: пресс-служба МЧС Республики КрымНужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать возгорания. Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым
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Крымские спасатели рассказали, что жители и гости региона встретили 2020 год без чрезвычайных ситуаций.Но расслабится сотрудникам чрезвычайного ведомства не довелось.

- В период с полуночи до шести утра 1 января ликвидировано 4 пожара, - сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Всего же за прошедшие сутки на территории Республики Крым случилось пятнадцать возгораний. На одном из пожаров сотрудники МЧС спасли две человеческие жизни.

Зимние каникулы только начались, поэтому спасатели просят соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем, в быту и отдыхая на свежем воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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