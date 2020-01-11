В Симферополь перебросят питьевую воду из других регионов Крыма
Правительство Крыма намерено увеличить подачу питьевой воды жителям Симферополе за счет водных запасов других регионов республики.
В частности, будут проведены геолого-разведочные работы о возможности использовать запасы пресных вод Ивановского, Николаевского, Вилинского, Бештерек-Зуйского участков для водоснабжения Симферополя.
- В плане первоочередных мероприятий - строительство водовода от Ивановского до Межгорного гидроузла, подача воды от Вилинского водозабора на Межгорный гидроузел по Севастопольскому водоводу, строительство перемычки от микрорайона Залесье до Аянского водовода по улице Беспалова-Багратиона в Симферополе, - рассказал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.
Весь комплекс мероприятий увеличит объем водоснабжения симферопорльцев с 40 до 65 тысяч кубических метров в сутки в зависимости от времени года.
ИСТОЧНИК KP.RU