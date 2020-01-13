2020-01-13T12:00:46+03:00
Общество

ФСБ упростила пограничный режим у берегов Крыма

Новые изменения сделают отдых жителей и гостей полуострова комфортнее [фото]
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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ФСБ России внесла изменения в законодательства, которые упростили хождение судов в акватории Черного моря вдоль побережья Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Раньше владельцы судов для того, чтобы отплыть от берега должны были уведомить пограничников о своих намерениях.

Новые изменения сделает отдых жителей и гостей полуострова комфортнее и упростит рыболовство вдоль крымского берега.

Тем не менее, если судно выйдет за пределы установленной зоны, то его капитан должен будет соблюдать правила пограничного режима.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым

ИСТОЧНИК KP.RU

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