От 2-х тепла на востоке до +11 на юге: погода в Крыму на 17 января
В Крыму 17 января будет переменная облачность и без осадков. Воздух днем прогреется от 2 градусов на Восточном побережье до +11 градусов на Южном берегу. Северо-восточный ветер днем усилится до 9-14 метров в секунду, прогнозирует Крымский гидрометценр.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Утром туман. Дневная температура воздуха +3..+5 градусов.
В Севастополе также без осадков и переменная облачность. Днем до 5 тепла.
На ЮБК без существенных осадков, днем до +11 градусов при северо-восточном ветре 8-13 метров в секунду.
В Керчи переменная облачность, осадков не ожидается. Днем от 0 до +2 градусов, порывы северо-восточного ветра до 14 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU