2020-01-17T09:44:13+03:00
Происшествия

Жители Севастополя хранили в гараже 12 пулеметов и автоматов

За арсенал времен Великой Отечественной войны им грозит 6 лет тюрьмы [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Оружие в хорошем состоянии. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымОружие в хорошем состоянии. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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В Севастополе завели уголовное дело на 2 местных жителей, подозреваемых в незаконном хранении огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны.

Жители Севастополя хранили в гараже 12 пулеметов, автоматов и винтовок.Видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.! другой источник

- Граждане хранили 12 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты), 33 боевых патронов, 3 ручных гранат и 8 единиц холодного оружия в двух гаражных боксах, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Жители Севастополя рассказали, что оружие и боеприпасы они нашли при раскопках или купили. Они сознались, что часть «арсенала» они хотели продать, как сувениры. сувениров.

Подозреваемым грозит лишение свободы на до шести лет со штрафом до 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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