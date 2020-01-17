Жители Севастополя хранили в гараже 12 пулеметов и автоматов

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:44:13+03:00

Оружие в хорошем состоянии. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

За арсенал времен Великой Отечественной войны им грозит 6 лет тюрьмы [видео, фото]

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В Севастополе завели уголовное дело на 2 местных жителей, подозреваемых в незаконном хранении огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/755173" frameborder="0"></iframe> Жители Севастополя хранили в гараже 12 пулеметов, автоматов и винтовок.Видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.! другой источник

- Граждане хранили 12 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты), 33 боевых патронов, 3 ручных гранат и 8 единиц холодного оружия в двух гаражных боксах, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Жители Севастополя рассказали, что оружие и боеприпасы они нашли при раскопках или купили. Они сознались, что часть «арсенала» они хотели продать, как сувениры. сувениров.

Подозреваемым грозит лишение свободы на до шести лет со штрафом до 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU