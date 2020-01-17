Крещение в Ялте отметят крестным ходом и гиревым турниром

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:57:01+03:00

В Ялте на Крещение традиционно проводят молебен о курортном сезоне. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В Ялте на Крещение пройдет крестный ход, городской турнир и молебен о благополучном проведении курортного сезона. Завершится череда крещенских мероприятий омовением в Черном море.

Как сообщили в администрации Ялты, Крестный ход начнется в воскресенье, 19 января, в 13.00 от собора Александра Невского. Он пройдет по улице Морская до часовни в честь Собора Новомучеников и Исповедников Российских.

- На набережной Ялты в небо будут выпущены белые голуби, а до начала праздничных мероприятий, с 10.00 до 14.00, в районе часовни будет проходить городской турнир спортсменов и любителей гиревого спорта «Экстрим на Крещение», - уточнила начальник управления культуры администрации Ялты Лариса Ковальчук.

Крестные ходы и крещенские купания также пройдут в Алупке, Гаспре и Гурзуфе. Безопасность жителей и гостей города будут обеспечивать сотрудники учреждений здравоохранения, спасатели, полицейские и казачество, а дно моря в месте купаний будет предварительно обследовано.

ИСТОЧНИК KP.RU