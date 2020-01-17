Морской тральщик из Севастополя провел артиллерийские стрельбы
Морской тральщик «Валентин Пикуль» Черноморского флота провел артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
- Артиллерийские расчеты поразили морские цели, имитирующие корабль условного противника и плавающую морскую мину, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Так же моряки-черноморцы отразили воздушное нападение условного противника.
В ближайшее время экипаж морского тральщика «Валентин Пикуль» займется проводкой за тралами с форсированием условного минного заграждения на морском полигоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU