2020-01-17T10:16:54+03:00
Общество

Морской тральщик из Севастополя провел артиллерийские стрельбы

Черноморцы отрабатывают ведение боя одиночным кораблем
Галина КОВАЛЕНКО
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Морской тральщик «Валентин Пикуль». Фото: архив "КП"Морской тральщик «Валентин Пикуль». Фото: архив "КП"
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Морской тральщик «Валентин Пикуль» Черноморского флота провел артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

- Артиллерийские расчеты поразили морские цели, имитирующие корабль условного противника и плавающую морскую мину, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Так же моряки-черноморцы отразили воздушное нападение условного противника.

В ближайшее время экипаж морского тральщика «Валентин Пикуль» займется проводкой за тралами с форсированием условного минного заграждения на морском полигоне.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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