2020-01-17T10:24:55+03:00
Происшествия

Мошенник продавал севастопольцам «фантомные» квартиры

Жители города-героя отдали ему четыре миллиона рублей
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Севастополе будут судить мужчину из Краснодара за мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По версии следствия, 44-летний руководитель потребительского общества, у которого не было никаких разрешений на строительство, подал объявление в СМИ, что его компания строит многоэтажку на улице Феодосийской, 1Б, и любой желающий может купить квартиру в этом доме.

Для этого надо только заплатить деньги, чтобы стать дольщиков. Всего мошеннику люди принесли четыре миллиона рублей.

Прокуратура Севастополя направила дело о мошенничестве в суд, краснодарцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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