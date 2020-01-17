Мошенник продавал севастопольцам «фантомные» квартиры

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:24:55+03:00

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В Севастополе будут судить мужчину из Краснодара за мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По версии следствия, 44-летний руководитель потребительского общества, у которого не было никаких разрешений на строительство, подал объявление в СМИ, что его компания строит многоэтажку на улице Феодосийской, 1Б, и любой желающий может купить квартиру в этом доме.

Для этого надо только заплатить деньги, чтобы стать дольщиков. Всего мошеннику люди принесли четыре миллиона рублей.

Прокуратура Севастополя направила дело о мошенничестве в суд, краснодарцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU