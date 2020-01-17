Из-за тумана в аэропорте Симферополя задерживаются 9 авиарейсов
Самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи
Фото: Пресс-служба аэропорта "Симферополь"
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В аэропорту «Симферополь» из-за тумана задерживается прибытие 9 самолетов.
Согласно данным онлайн-табло, задерживаются самолеты, которые прилетают из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.
Ранее КП-Крым, писала, что в 2019 году аэропорт Симферополя обслужил 5,14 миллиона человек.
Наибольший пик пассажиров пришелся на 10 августа. В тот день зафиксировали рекорд – суточный трафик превысил 34 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU