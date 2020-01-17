2020-01-17T11:22:49+03:00
Общество

Водителей призвали быть аккуратнее на «Тавриде» из-за сильного тумана

Им не стоит превышать скорость и выезжать на встречную полосу
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Григорий Назаров / FacebookФото: Григорий Назаров / Facebook
Изменить размер текста:

Автомобилистам стоит быть аккуратнее на дороге и соблюдать скоростной режим из-за тумана, сообщили в пресс-службе трассы «Таврида».

- Недостаточная видимость, как в городе, так и на других дорогах. Движение по «Тавриде» тоже требует особого внимания. Будьте бдительны, не разгоняйтесь и не выходите на встречную полосу движения, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее КП-Крым писала, что из-за тумана на полуострове задерживается прибытие авиарейсов в аэропорт Симферополь.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аномальный январь: В Никитском ботсаду на месяц раньше зацвел декоративный абрикос
В Симферопольском районе дотла сгорела иномарка
Канатная дорога на Ай-Петри приостановит свою работу
Крымчане смогут перейти на услуги региональных операторов в МФЦ и отделениях почты
В отношении крымского бандеровца, готовившего теракт, возбудили еще одно уголовное дело
Крым готов поставить в Сирию до 250 тысяч тонн пшеницы в год
Водителей призвали быть аккуратнее на «Тавриде» из-за сильного тумана
Из-за тумана в аэропорте Симферополя задерживаются 9 авиарейсов
Мошенник продавал севастопольцам «фантомные» квартиры
Морской тральщик из Севастополя провел артиллерийские стрельбы
Крещение в Ялте отметят крестным ходом и гиревым турниром
Жители Севастополя хранили в гараже 12 пулеметов и автоматов
От 2-х тепла на востоке до +11 на юге: погода в Крыму на 17 января
В Ялте за год снесут больше 100 самостроев
Аксенов уверен, что новые поправки в Конституцию не нарушат права крымчан, желающих стать президентом
В Крыму на четверть увеличились объемы промышленного производства
В Симферополе и Севастополе 17 января частично отключат электричество
Больше ста миллионов: Власти Симферополя уточнили стоимость приюта для животных
В Керчи сократили несколько отделов полиции
В крымских машинах скорой помощи появятся тревожные кнопки