Водителей призвали быть аккуратнее на «Тавриде» из-за сильного тумана
Им не стоит превышать скорость и выезжать на встречную полосу
Фото: Григорий Назаров / Facebook
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Автомобилистам стоит быть аккуратнее на дороге и соблюдать скоростной режим из-за тумана, сообщили в пресс-службе трассы «Таврида».
- Недостаточная видимость, как в городе, так и на других дорогах. Движение по «Тавриде» тоже требует особого внимания. Будьте бдительны, не разгоняйтесь и не выходите на встречную полосу движения, - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее КП-Крым писала, что из-за тумана на полуострове задерживается прибытие авиарейсов в аэропорт Симферополь.
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ИСТОЧНИК KP.RU