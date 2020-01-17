Водителей призвали быть аккуратнее на «Тавриде» из-за сильного тумана

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:22:49+03:00

Им не стоит превышать скорость и выезжать на встречную полосу

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Автомобилистам стоит быть аккуратнее на дороге и соблюдать скоростной режим из-за тумана, сообщили в пресс-службе трассы «Таврида».

- Недостаточная видимость, как в городе, так и на других дорогах. Движение по «Тавриде» тоже требует особого внимания. Будьте бдительны, не разгоняйтесь и не выходите на встречную полосу движения, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее КП-Крым писала, что из-за тумана на полуострове задерживается прибытие авиарейсов в аэропорт Симферополь.

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ИСТОЧНИК KP.RU