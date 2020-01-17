2020-01-17T11:39:46+03:00
Общество

Крым готов поставить в Сирию до 250 тысяч тонн пшеницы в год

В обратном направлении поедут орехи, оливковое масло, бумага и текстиль
Анна КИРИЕНКО
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Отправка зерна в Сирию из Крыма начнется уже этой веснойОтправка зерна в Сирию из Крыма начнется уже этой веснойФото: Анна КИРИЕНКО
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Республика Крым совместно с другими субъектами РФ готова отправить в Сирию в течении этого года до 250 тысяч тонн зерна. Поставки могут начаться уже весной.

- Планируем поставлять в 2020 году в Сирию стройматериалы, строительное оборудование, электротехнические инструменты, металлоизделия, удобрения, химию и другие товары, - сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. - В этом году экспорт продукции из Крыма также запланирован в ряд стран Ближнего Востока.

В настоящее время АО «Керченский металлургический завод» прорабатывает вопрос поставки продукции в Сирийскую Арабскую Республику.

Из Сирии в Крым, в основном, поступает сельхозпродукция. Первые партии оливкового масла и цитрусовых получены и опробованы, на подходу овощи, фрукты, сухофрукты, орехи. Кроме того, в Крым завезут сирийский текстиль и бумажную продукцию.

Ранее вице-премьер Георгий Мурадов сообщил, что из Сирии в большом количестве поставляются фосфаты, которые может использовать химический завод «Титан» в Армянске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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