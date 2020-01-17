Канатная дорога на Ай-Петри приостановит свою работу
Из-за ежегодных профилактических работ
Фото: Канатная дорога "Мисхор Ай-Петри", "Ялта Горка" / Facebook
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Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» с 20 января приостановит свою работу, сообщили в пресс-службе организации.
Это связано с профилактическими работами, которые проводят ежегодно.
Канатная дорога соединяет прибрежный поселок Мисхор возле Ялты и гору Ай-Петри. Она является транспортом, который зависит от погоды.
О том, когда возобновится работа канатной дороги сообщат позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU