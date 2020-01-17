2020-01-17T12:06:22+03:00
Общество

Канатная дорога на Ай-Петри приостановит свою работу

Из-за ежегодных профилактических работ
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Канатная дорога "Мисхор Ай-Петри", "Ялта Горка" / FacebookФото: Канатная дорога "Мисхор Ай-Петри", "Ялта Горка" / Facebook
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Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» с 20 января приостановит свою работу, сообщили в пресс-службе организации.

Это связано с профилактическими работами, которые проводят ежегодно.

Канатная дорога соединяет прибрежный поселок Мисхор возле Ялты и гору Ай-Петри. Она является транспортом, который зависит от погоды.

О том, когда возобновится работа канатной дороги сообщат позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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