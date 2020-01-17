Канатная дорога на Ай-Петри приостановит свою работу

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:06:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» с 20 января приостановит свою работу, сообщили в пресс-службе организации.

Это связано с профилактическими работами, которые проводят ежегодно.

Канатная дорога соединяет прибрежный поселок Мисхор возле Ялты и гору Ай-Петри. Она является транспортом, который зависит от погоды.

О том, когда возобновится работа канатной дороги сообщат позже.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU