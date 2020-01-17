Аномальный январь: В Никитском ботсаду на месяц раньше зацвел декоративный абрикос
В Никитском ботаническом саду на месяц раньше зацвел абрикос Муме. Декоративное деревце с розовыми цветами является предвестником скорой весны.
Маленькие розовые цветы - предвесник скорой весны. Фото: nikitasad.ru Екатерина Крючкова
- Обычное время для цветения декоративного абрикоса — это «февральские окна», - рассказала КП-Крым пресс-секретарь сада Елена Голованова. - В этом году он расцвел необычайно рано. Но растению это ничем не угрожает.
В прошлом году в конце января на дереве были только почки. Фото: Фото: nikitasad.ru
Привычные для январского южнобережья подснежники уже отцветают в Никитском ботсаду. В прошлом году они усеяли полянки сада только в конце февраля.
Подснежники уже отцветают. Фото: nikitasad.ru Екатерина Крючкова
ИСТОЧНИК KP.RU