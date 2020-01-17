2020-01-17T13:44:30+03:00
Общество

Аномальный январь: В Никитском ботсаду на месяц раньше зацвел декоративный абрикос

Розовый ароматный цвет наполнил сад запахом весны [фото]
Анна КИРИЕНКО
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Абрикос Муме расцвел на месяц раньше срока. Фото: nikitasad.ru Екатерина КрючковаАбрикос Муме расцвел на месяц раньше срока. Фото: nikitasad.ru Екатерина Крючкова
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В Никитском ботаническом саду на месяц раньше зацвел абрикос Муме. Декоративное деревце с розовыми цветами является предвестником скорой весны.

Маленькие розовые цветы - предвесник скорой весны. Фото: nikitasad.ru Екатерина Крючкова

Маленькие розовые цветы - предвесник скорой весны. Фото: nikitasad.ru Екатерина Крючкова

- Обычное время для цветения декоративного абрикоса — это «февральские окна», - рассказала КП-Крым пресс-секретарь сада Елена Голованова. - В этом году он расцвел необычайно рано. Но растению это ничем не угрожает.

В прошлом году в конце января на дереве были только почки. Фото: Фото: nikitasad.ru

В прошлом году в конце января на дереве были только почки. Фото: Фото: nikitasad.ru

Привычные для январского южнобережья подснежники уже отцветают в Никитском ботсаду. В прошлом году они усеяли полянки сада только в конце февраля.

Подснежники уже отцветают. Фото: nikitasad.ru Екатерина Крючкова

Подснежники уже отцветают. Фото: nikitasad.ru Екатерина Крючкова

ИСТОЧНИК KP.RU

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Аномальный январь: В Никитском ботсаду на месяц раньше зацвел декоративный абрикос
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