Симферополец получил "серебро" на чемпионате России по греко-римской борьбе

19 Янв. 2020 2020-01-19T09:02:34+03:00

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Спортсмен из Симферополя Эмин Сефершаев получил "серебро" на чемпионате России 2020 года по греко-римской борьбе (весовая категория – до 55 кг).

Соревнования прошли в Новосибирске. Это уже второй для Сефершаева чемпионат страны. В прошлом году в Калининграде симферополец не сумел подняться на пьедестал, заняв лишь пятое место. К чемпионату этого года спортсмен вместе со своим тренером Сергеем Поленковым серьезно подготовился.

- За год Сефершаев значительно окреп, стал серебряным призером первенства мира среди юниоров до 23 лет, выиграл ряд международных рейтинговых турниров UWW (в частности, в Испании и Белоруссии), впервые был приглашен во взрослую сборную России, - рассказали в пресс-службе Федерации спортивной борьбы РК.

Как отметили в Федерации, практически все свои схватки на чемпионате РФ 2020 Эмин выиграл легко и непринужденно. Его поверженными соперниками стали спортсмены из Курганской области, Алтайского края и Московской области.

Проиграл Эмин только дважды: в полуфинале - мастеру спорта международного класса Амаяку Осипову из Краснодарского края, а также в финале - действующему чемпиону Европы и чемпиону России двух последних лет Виталию Кабалоеву (Мордовия/Кабардино-Балкария).

ИСТОЧНИК KP.RU