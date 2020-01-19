2020-01-19T15:16:04+03:00
Происшествия

В Севастополе незаконно срубили три сосны, полиция завела уголовное дело

Виновным может грозить полумиллионный штраф или даже тюрьма
Анастасия ЖУКОВА
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Краснокнижные деревья находятся под особой охранойКраснокнижные деревья находятся под особой охранойФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе незаконно спилили три краснокнижных сосны. Нарушение обнаружила прокуратура Ленинского района Севастополя.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что возле торгового комплекса «Океан» на пр. Генерала Острякова в октябре 2019 года без разрешения Севприроднадзора спилены три сосны пицундских, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Полиция возбудила по материалам прокурорской проверки уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Виновным грозит до 500 тысяч рублей штрафа, принудительные или исправительные работы на срок до двух лет или даже лишение свободы.

Прокуратура контролирует расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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