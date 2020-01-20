В Севастополе 21 января частично пропадет электричество

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:47:31+03:00

Электричества не будет несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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21 января, в Севастополе в отдельных районах отключат свет. Перебои с электричеством возникнут из-за ремонта трансформаторов и другого электрооборудования. Произойдет отключение света и в Симферополе.

Где в Севастополе пропадет свет:

с 8.00 до 17.00

пос. Ласпи (ОК ДСК «Горный»), ул. Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»).

ул. Вакуленчука 31, 37-В (кондитерский цех ЧП «Сапфир-Траст»).

Пасека пос. Сахарная Головка

с 9.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова, 130-134,138-148

ул. Киевская,6-14,21-25,31-35; ул. Адмирала Азарова,9-13,17-25; ул. Льва Толстого,24-28

с 10.00 до 14.00

с. Вишневое: ул. Киселева,4-32,1-29; ул. Мира,2-16,1-21; ул. Качинская,2-60,1-59; ул. Новая,2-22,1-33; ул. Садовая,2-10,1-7; ул. Подгорная,2-28,1-29; ул. Угловая,1

с 11.00 до 17.00

пер. Ясный,2-12,1-7; ул. Разъездная,2-А,4-А,6-А,8-А,10-А,12-А,1-3,11; ул. Ясная,2-18,21/1,1-19

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU