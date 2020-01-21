Константинов помог крымской семье, которая потеряла все на пожаре

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:06:01+03:00

Пострадавшим подарили сертификат на 100 тысяч рублей

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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов вручил сертификат на 100 тысяч рублей семье из Белогорского района, у которой сгорел дом.

Два года назад в селе Муромское под Белогорском у семьи из Архангельской области сгорело единственное жилье. В огне сгинуло все: одежда, обувь, документы и мебель.

В администрации Белогорского района им выделили 13 тысяч рублей материальной помощи, но отказались предоставить жилье погорельцам.

Тогда семья обратилась с просьбой о помощи к Владимиру Константинову, который приезжал в село.

Через три недели пострадавшим вручили сертификат на 100 тысяч рублей для решения социально-бытовых условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU