2020-01-21T12:53:37+03:00
Общество

Объем производства вина в Крыму вырос в три раза за пять лет

Около 20 тысяч гектаров на полуострове занимают виноградники
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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За последние пять лет в республике в три раза вырос объем производства тихих вин, передает пресс-служба Минсельхоза Крыма.

- Объемы производства выросли почти в три раза, что говорит об изменении вкуса россиян. Причем это мировая тенденция - во всем мире растут объемы потребления и производства столового вина, - рассказал замглавы Минсельхоза Крыма Сергей Петлин.

В Крыму виноградники занимают около 20 тысяч гектаров, а только в прошлом году было заложено 700 гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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