Объем производства вина в Крыму вырос в три раза за пять лет
Около 20 тысяч гектаров на полуострове занимают виноградники
Фото: Архив "КП"Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Изменить размер текста:
За последние пять лет в республике в три раза вырос объем производства тихих вин, передает пресс-служба Минсельхоза Крыма.
- Объемы производства выросли почти в три раза, что говорит об изменении вкуса россиян. Причем это мировая тенденция - во всем мире растут объемы потребления и производства столового вина, - рассказал замглавы Минсельхоза Крыма Сергей Петлин.
В Крыму виноградники занимают около 20 тысяч гектаров, а только в прошлом году было заложено 700 гектаров.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU