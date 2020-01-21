2020-01-21T16:29:09+03:00
Общество

Крымчане могут сами оставить себя без алкоголя на праздники

Минпром республики проводит опрос о запрете продажи спиртного на торжества
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Минпром Крыма проводит опрос о запрете продажи в республики алкоголя на праздники.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, опрос проводится до 31 января текущего года.

Всего в анкете три варианта ответа. Крымчане могут проголосовать за введение запрета на торговлю спиртным в праздничные дни, либо выбрать пункт «введение запрета на продажу алкоголя в праздники считаю нецелесообразным».

Кроме того, можно выбрать свой вариант ответа и изложить его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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