Крымчане могут сами оставить себя без алкоголя на праздники
Минпром республики проводит опрос о запрете продажи спиртного на торжества
Фото: Архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Минпром Крыма проводит опрос о запрете продажи в республики алкоголя на праздники.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, опрос проводится до 31 января текущего года.
Всего в анкете три варианта ответа. Крымчане могут проголосовать за введение запрета на торговлю спиртным в праздничные дни, либо выбрать пункт «введение запрета на продажу алкоголя в праздники считаю нецелесообразным».
Кроме того, можно выбрать свой вариант ответа и изложить его.
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ИСТОЧНИК KP.RU