2020-01-21T15:04:31+03:00
Происшествия

Крымчанин в новогоднюю ночь убил своего собутыльника из-за ревности

Преступник завернул тело в ковер и закопал в своем огороде
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Против 60-летнего жителя Красноперекопска, который убил своего друга, возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, в новогоднюю ночь на праздничном застолье мужчина приревновал приятеля к своей спутнице.

Они начали драться, хозяин дома схватил нож и пять раз ударил им своего гостя, от которых мужчина погиб.

Утром преступник завернул тело в ковер, а через несколько дней закопал в огороде.

Он запугал свою спутницу, которая только через 20 дней рассказала о преступлении своему знакомому. Он и обратился к правоохранителям.

Сейчас следствие готовится выйти в суд, чтобы избрать меру пресечения преступнику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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