Крымчанин в новогоднюю ночь убил своего собутыльника из-за ревности
Против 60-летнего жителя Красноперекопска, который убил своего друга, возбудили уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, в новогоднюю ночь на праздничном застолье мужчина приревновал приятеля к своей спутнице.
Они начали драться, хозяин дома схватил нож и пять раз ударил им своего гостя, от которых мужчина погиб.
Утром преступник завернул тело в ковер, а через несколько дней закопал в огороде.
Он запугал свою спутницу, которая только через 20 дней рассказала о преступлении своему знакомому. Он и обратился к правоохранителям.
Сейчас следствие готовится выйти в суд, чтобы избрать меру пресечения преступнику.
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ИСТОЧНИК KP.RU