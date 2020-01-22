2020-01-22T08:10:30+03:00
Общество

Погода в Крыму на 22 января: Облачно и тепло до +9

Никаких природных аномалий не ожидается
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Иван МАКЕЕВ
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В среду, 22 января, синоптики не обещают никаких природных аномалий.

По информации крымского гидрометцентра, в Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +5…+7.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +6…+8.

На Южном береге Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12м/с, днем местами до 17м/с. Температура воздуха ночью +3…+5; днем +7…+9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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