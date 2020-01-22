2020-01-22T10:20:52+03:00
Общество

В Симферополе «заварили» пешеходный переход

Ради безопасности граждан «зебру» убрали возле Дворца пионеров
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Мария Конева "Черный список Симферополь" / ВконтактеФото: Мария Конева "Черный список Симферополь" / Вконтакте
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В Симферополе убрали пешеходный переход на площади Куйбышева, по улице Киевской в сторону Автовокзала.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, «зебру» возле Дворца пионеров убрали для безопасности пешеходов.

Горожан призвали пользоваться подземными пешеходными переходами.

Ранее КП-Крым писала, в каких районах Симферополя и Севастополя 22 января отключат электричество.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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