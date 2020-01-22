В Симферополе «заварили» пешеходный переход
Ради безопасности граждан «зебру» убрали возле Дворца пионеров
Фото: Мария Конева "Черный список Симферополь" / Вконтакте
Изменить размер текста:
В Симферополе убрали пешеходный переход на площади Куйбышева, по улице Киевской в сторону Автовокзала.
Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, «зебру» возле Дворца пионеров убрали для безопасности пешеходов.
Горожан призвали пользоваться подземными пешеходными переходами.
Ранее КП-Крым писала, в каких районах Симферополя и Севастополя 22 января отключат электричество.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU