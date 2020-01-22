2020-01-22T09:44:50+03:00
Общество

Появился топ-10 самых желанных курортов Крыма для отдыха-2020

Рейтинг возглавили два города полуострова
Галина КОВАЛЕНКО
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Туристы любят отдыхать на ЮБК.Туристы любят отдыхать на ЮБК.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Стало известно какие города Республики Крым предпочитают российские туристы.

Выводы, которые сделали эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, не принесли никаких сенсаций: пальму первенства в рейтинге самых желанных курортов удерживают Ялта и Евпатория. Летний отдых в этих городах планируют 22,4 процентов опрошенных.

Полный топ-10 выглядит следующим образом:

1-2. Ялта и Евпатория

3. Судак

4. Алушта

5. Феодосия

6-7. Партенит и Черноморское

8. Керчь

9. Алупка

10. Симеиз

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ИСТОЧНИК KP.RU

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