Появился топ-10 самых желанных курортов Крыма для отдыха-2020
Рейтинг возглавили два города полуострова
Туристы любят отдыхать на ЮБК.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Стало известно какие города Республики Крым предпочитают российские туристы.
Выводы, которые сделали эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, не принесли никаких сенсаций: пальму первенства в рейтинге самых желанных курортов удерживают Ялта и Евпатория. Летний отдых в этих городах планируют 22,4 процентов опрошенных.
Полный топ-10 выглядит следующим образом:
1-2. Ялта и Евпатория
3. Судак
4. Алушта
5. Феодосия
6-7. Партенит и Черноморское
8. Керчь
9. Алупка
10. Симеиз
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ИСТОЧНИК KP.RU