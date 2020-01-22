Аксенов: Крым ждет нового куратора

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:19:17+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что самые большие изменения в правительстве РФ затронули социальный блок, что полностью соответствует целям, которые озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

- Уверен, что обновление позитивно отразится на социальном и экономическом развитии страны и регионов, - написал Аксенов на своей странице во Вконтакте.

Кроме того, он подчеркнул, что правительство Крыма готово к всестороннему взаимодействию в реализации проектов по развитию республики и ожидает назначения нового куратора по Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU