Аксенов: Крым ждет нового куратора
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что самые большие изменения в правительстве РФ затронули социальный блок, что полностью соответствует целям, которые озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
- Уверен, что обновление позитивно отразится на социальном и экономическом развитии страны и регионов, - написал Аксенов на своей странице во Вконтакте.
Кроме того, он подчеркнул, что правительство Крыма готово к всестороннему взаимодействию в реализации проектов по развитию республики и ожидает назначения нового куратора по Крыму.
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ИСТОЧНИК KP.RU