Украинец пытался ввезти в Крым детали для сельхозтехники
Гражданин Украины из Мелитополя пытался ввезти в Крым четыре детали для сельхозтехники в обход таможни.
Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, одну из машин отправили на осмотр. Где специалисты заметили, что-то подозрительное в пустотах переднего бампера.
Сняв колеса и подкрылки, таможенники обнаружили четыре насоса общим весом 50 килограмм.
Житель Украины рассказал, что из деталей он планировал собрать ремонтный стенд и открыть свою мастерскую для сельхозтехники.
Сейчас против мужчины возбудили уголовное дело за контрабанду, а насосы и машину у контрабандиста изъяли.
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ИСТОЧНИК KP.RU