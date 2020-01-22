2020-01-22T10:47:56+03:00
Происшествия

Украинец пытался ввезти в Крым детали для сельхозтехники

Мужчина хотел открыть на полуострове свою мастерскую
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Крымской таможниФото: Пресс-служба Крымской таможни
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Гражданин Украины из Мелитополя пытался ввезти в Крым четыре детали для сельхозтехники в обход таможни.

Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, одну из машин отправили на осмотр. Где специалисты заметили, что-то подозрительное в пустотах переднего бампера.

Сняв колеса и подкрылки, таможенники обнаружили четыре насоса общим весом 50 килограмм.

Житель Украины рассказал, что из деталей он планировал собрать ремонтный стенд и открыть свою мастерскую для сельхозтехники.

Сейчас против мужчины возбудили уголовное дело за контрабанду, а насосы и машину у контрабандиста изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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