Подари книгу ребенку: Крымчан приглашают к участию в благотворительной акции

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:07:51+03:00

Для этого надо выбрать детскую книгу, написать на форзаце пожелания детишкам и отнести в пункт сбора

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Крымчан приглашают поучаствовать в акции «Подари книгу ребенку», которая продлится до 13 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Мининформа Крыма, любой желающий может принести детскую книгу в хорошем состоянии, написав на форзаце самые теплые пожелания, в библиотеку Таврической академии КФУ имени Вернадского по адресу проспект Академика Вернадского, 4 (корпус А, кабинет 500).

В прошлом году удалось собрать более 800 книг, которые передали в Чеботарскую специальную школу-интернат и Российский санитарно-реабилитационный для детей-сирот.

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ИСТОЧНИК KP.RU