Подари книгу ребенку: Крымчан приглашают к участию в благотворительной акции
Крымчан приглашают поучаствовать в акции «Подари книгу ребенку», которая продлится до 13 февраля.
Как сообщили в пресс-службе Мининформа Крыма, любой желающий может принести детскую книгу в хорошем состоянии, написав на форзаце самые теплые пожелания, в библиотеку Таврической академии КФУ имени Вернадского по адресу проспект Академика Вернадского, 4 (корпус А, кабинет 500).
В прошлом году удалось собрать более 800 книг, которые передали в Чеботарскую специальную школу-интернат и Российский санитарно-реабилитационный для детей-сирот.
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ИСТОЧНИК KP.RU