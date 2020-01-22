В Симферополе бомж украл сумку у пенсионерки
В полицию обратился 22-летний симферополец, который рассказал, что стал очевидцем, как днем на улице неизвестный вырвал из рук у пожилой женщины сумку.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, жертвой грабителя стала 72-летняя жительница Симферопольского района. В сумке у нее были документы и деньги.
По словам парня, вор убежал в сторону ж/д вокзала.
Полицейские задержали преступника, им оказался 46-летний бомж, которого уже судили за имущественные преступления.
К сожалению, Вор успел потратить все деньги, которые он украл у пенсионерки.
Против него возбудили уголовное дело за грабеж.
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ИСТОЧНИК KP.RU