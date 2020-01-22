Двух коров сбили на Евпаторийском шоссе в Симферополе
Водитель автомобиля не пострадал, а судьба животных неизвестна
Фото: Архив "КП"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вечером 20 января на Евпаторийском шоссе в Симферополе сбили две коровы, пишет Forpost.
В ГИБДД подтвердили информацию о ДТП. Водитель легковушки не пострадал, а о судьбе животных правоохранители не смогли ничего сказать.
На видео в соцсетях видно, что обе коровы лежат на дороге без признаков жизни. Скорее всего, для них столкновение стало смертельным.
В комментариях люди разделились на тех, кто считает виновным в аварии водителя, и тех, кто винит владельца животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU