Двух коров сбили на Евпаторийском шоссе в Симферополе

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:03:16+03:00

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Вечером 20 января на Евпаторийском шоссе в Симферополе сбили две коровы, пишет Forpost.

В ГИБДД подтвердили информацию о ДТП. Водитель легковушки не пострадал, а о судьбе животных правоохранители не смогли ничего сказать.

На видео в соцсетях видно, что обе коровы лежат на дороге без признаков жизни. Скорее всего, для них столкновение стало смертельным.

В комментариях люди разделились на тех, кто считает виновным в аварии водителя, и тех, кто винит владельца животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU