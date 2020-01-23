Погода в Крыму на 23 января: до +3 градусов и снег

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:10:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму 23 января будет до +3 градусов и снег, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Объявлено штормовое предупреждение. Будет дуть северо-западный ветер до 25 метров в секунду.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Временами возможен мокрый снег. Днем до +2 градусов. Ветер будет дуть северо-западный до 15 метров в секунду.

В Севастополе также будет облачно. Днем возможен небольшой снег. Ветер будет дуть северо-западный до 20 метров в секунду. Воздух прогреется до + 4 градусов.

На ЮБК в четверг облачно. Будет идти мокрый снег, временами возможны сильные осадки. Ветер будет дуть северо-западный до 15 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +6 градусов.

В Керчи сегодня переменная облачность, возможен дождь со снегом. Будет дуть сильный ветер до 25 метров в секунду. Днем до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU