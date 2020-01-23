Вышел на каяке в море и не вернулся: В Севастополе ищут пропавшего мужчину

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:47:52+03:00

Пожилой человек с полудня 22 января не выходит на связь

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В Севастополе, с 22 января идут поиски человека. В восемь вечера горожанка сообщила дежурному МЧС, что ее 70-летний муж в полдень вышел на каяке с причала бухты Александровская в сторону Инкермана и не вернулся, на связь не выходит.

- На причале № 159 гражданин записался в журнал выхода-прихода судов по направлению в Инкерман, личные вещи находятся на причале, каяк отсутствует, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Тут же были начаты поиски, в которых задействовали 14 человек и три катера.

Обстоятельства происшествия уточняется, - отметили в ведомстве. - Поиски продолжаются.

На сегодня же в Крыму объявлено штормовое предупреждение, что усложнит работу спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU