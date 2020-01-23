Вышел на каяке в море и не вернулся: В Севастополе ищут пропавшего мужчину
В Севастополе, с 22 января идут поиски человека. В восемь вечера горожанка сообщила дежурному МЧС, что ее 70-летний муж в полдень вышел на каяке с причала бухты Александровская в сторону Инкермана и не вернулся, на связь не выходит.
- На причале № 159 гражданин записался в журнал выхода-прихода судов по направлению в Инкерман, личные вещи находятся на причале, каяк отсутствует, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.
Тут же были начаты поиски, в которых задействовали 14 человек и три катера.
Обстоятельства происшествия уточняется, - отметили в ведомстве. - Поиски продолжаются.
На сегодня же в Крыму объявлено штормовое предупреждение, что усложнит работу спасателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU