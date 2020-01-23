В Крыму хотят ограничить движение фур по отремонтированным дорогам
В Крыму намерены ограничить движение грузовиков по новым дорогам, которые не рассчитаны на большие нагрузки.
- Резко увеличившиеся объемы строительства и ремонта автодорог республиканского и муниципального значения естественным образом привели к тому, что водители стали использовать именно их. Поэтому Минтранс будет предпринимать меры по ограничению движения грузового автотранспорта по дорогам, не рассчитанным на такие нагрузки, - сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
По его словам, ограничения помогут избежать изнашивания дорожного покрытия и частого дорогостоящего ремонта.
Сергей Карпов отметил, что на дороге, соединяющая трассы Симферополь-Николаевка и Саки-Орловка, уже начали появляться дефекты. Глава ведомства связал это с тем, что по ней ездят большегрузы, хотя автодорога предназначена исключительно для связи поселка Равнополье с внешним миром.
- На данной автодороге контроль весо-габаритных параметров будет вестись в приоритетном порядке, - заключил министр.
ИСТОЧНИК KP.RU