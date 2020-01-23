2020-01-23T09:33:38+03:00
Общество

В Крыму хотят ограничить движение фур по отремонтированным дорогам

Такие меры вводятся для того, чтобы избежать частого дорогостоящего ремонта
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Некоторые дороги Крыма не рассчитаны на большие нагрузкиНекоторые дороги Крыма не рассчитаны на большие нагрузкиФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму намерены ограничить движение грузовиков по новым дорогам, которые не рассчитаны на большие нагрузки.

- Резко увеличившиеся объемы строительства и ремонта автодорог республиканского и муниципального значения естественным образом привели к тому, что водители стали использовать именно их. Поэтому Минтранс будет предпринимать меры по ограничению движения грузового автотранспорта по дорогам, не рассчитанным на такие нагрузки, - сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

По его словам, ограничения помогут избежать изнашивания дорожного покрытия и частого дорогостоящего ремонта.

Сергей Карпов отметил, что на дороге, соединяющая трассы Симферополь-Николаевка и Саки-Орловка, уже начали появляться дефекты. Глава ведомства связал это с тем, что по ней ездят большегрузы, хотя автодорога предназначена исключительно для связи поселка Равнополье с внешним миром.

- На данной автодороге контроль весо-габаритных параметров будет вестись в приоритетном порядке, - заключил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские мидии и устрицы будут продавать в Армении, Казахстане и Белоруссии
Кавказцу, который убил севастопольца за отказ станцевать лезгинку, выдвинули обвинения
Симферопольцы 28 января будут без воды до полуночи
Одну из дорог Крыма закроют на полтора месяца ради ремонта
В Крыму хотят ограничить движение фур по отремонтированным дорогам
Вышел на каяке в море и не вернулся: В Севастополе ищут пропавшего мужчину
Крымчанку могут посадить за невыплаченные алименты
Погода в Крыму на 23 января: до +3 градусов и снег
Художники из Турции распишут Соборную мечеть в Симферополе
Судью из Крыма заочно осудили на Украине за госизмену
Украинский телеканал ATR оказался на грани банкротства
Стало известно, когда подорожает газ в Крыму
Для льготников Крыма проезд в маршрутках и троллейбусах будет по картам
В Симферополе и Севастополе 23 января частично отключат электричество
В лесах и горах Ялты прошли тренировки бойцов ОМОНа
Аксенов: Коллекторы не должны собирать с крымчан долги за услуги ЖКХ
Кинотеатр «Космос» после судов вернули Симферополю
Эксперт перечислил утопающие в мусоре города Крыма
В Керчи на весь день снизили давление в водопроводе