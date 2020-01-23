Одну из дорог Крыма закроют на полтора месяца ради ремонта
С 30 января до 15 марта будет перекрыт участок дороги Орловка-Бахчисарай. Это связано с проведением строительно-монтажных работ на шестом этапе трассы «Таврида», сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.
По данным пресс-службы ведомства, приказ об ограничении движения от министерства транспорта Республики Крым был выпущен 30 декабря прошлого года.
На указанном участке будут установлены дорожные знаки и другие технические средства организации движения.
- Просим участников дорожного движения руководствоваться знаками дорожного движения и выбирать альтернативные пути по автомобильным дорогам Береговое - Бахчисарай, Симферополь - Бахчисарай - Севастополь и Долинное - Симферополь - Севастополь, - добавили в Службе автодорог.
Напомним, общая готовность трассы «Таврида» составляет 85%.
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ИСТОЧНИК KP.RU