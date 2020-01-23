2020-01-23T10:11:17+03:00
Общество

Одну из дорог Крыма закроют на полтора месяца ради ремонта

Это связано со строительно-монтажными работами на шестом этапе трассы «Таврида»
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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С 30 января до 15 марта будет перекрыт участок дороги Орловка-Бахчисарай. Это связано с проведением строительно-монтажных работ на шестом этапе трассы «Таврида», сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.

По данным пресс-службы ведомства, приказ об ограничении движения от министерства транспорта Республики Крым был выпущен 30 декабря прошлого года.

На указанном участке будут установлены дорожные знаки и другие технические средства организации движения.

- Просим участников дорожного движения руководствоваться знаками дорожного движения и выбирать альтернативные пути по автомобильным дорогам Береговое - Бахчисарай, Симферополь - Бахчисарай - Севастополь и Долинное - Симферополь - Севастополь, - добавили в Службе автодорог.

Напомним, общая готовность трассы «Таврида» составляет 85%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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