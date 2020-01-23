Симферопольцы 28 января будут без воды до полуночи

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:15:50+03:00

Воды не будет с 9.00 и до полуночи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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На следующей неделе, во вторник, 28 января, в Симферополе и Симферопольском районе отключат воду.

Как сообщили в ГУП «Вода Крыма», водоснабжение перекроют из-за аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях с 9.00 до 24.00.

Так, воды не будет в селах Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгоновка; в садовых товариществах Горки и Строитель.

Кроме того, водоснабжение перекроют в микрорайонах Петровская балка, Свобода, Сергеевка, Новосергеевка, Каменка, Хошкельды, Битак, Марьино, Студгородок, Старый город, Солнечная Долина, Белое, Луговое.

А также на проспекте Победы, микрорайонов улиц Кечкеметская (№94-198, №91-203), Киевская (от гостиницы Москва до площади Куйбышева), Куйбышева, Воровского, Тургенева, Беспалова, 51 Армии, Луговая, Лермонтова, Мате Залки, Полюсная, Бела Куна, Сельвинского, Арабатская, Волочаевская, Глинки, Ковыльная (частный сектор, №86, 88, 90, 92, 94), Бородина, переулок Северный, прилегающих улиц и переулков.

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ИСТОЧНИК KP.RU