Крымские мидии и устрицы будут продавать в Армении, Казахстане и Белоруссии

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:49:43+03:00

В прошлом году на полуострове произвели 2628 тонн морепродуктов

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Крымские фермеры планируют в следующем году начать поставки мидий и устриц в Армению, Белоруссию и Казахстан.

- В 2020 году планируется дальше наращивать производство мидий, устриц, креветок до 2680 тонн. Поставлять продукцию будут в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль, Тюмень и на Северный Кавказ, - рассказал глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.

По его словам, также планируется экспорт в Казахстан, Армению и Белоруссию, пишет ТАСС.

В 2019 году в Крыму произведено 2628 тонн морепродуктов, из которых 1424 тонны мидий и устриц.

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ИСТОЧНИК KP.RU