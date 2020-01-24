2020-01-24T09:30:53+03:00
Общество

Город Саки признали популярным курортом для лечебного отдыха зимой-2020

В «тройку» так же попали Пятигорск и Горячий Ключ
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Туристы приезжают в Саки в любое время года.Туристы приезжают в Саки в любое время года.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Город Саки вошел в список самых востребованных курортов на минеральных водах для лечебного отдыха в зимний сезон.

- Пятигорск на Ставрополье, Саки в республике Крым и Горячий Ключ в Краснодарском крае составили тройку курортов, куда туристы чаще всего приезжают лечиться минеральными водами и грязями зимой, - считают эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Самые демократичные цены на проживание в Саках, а дороже всего оздоравливаться в Пятигорске.

За основу зимне-лечебного рейтинга аналитики взяли данные по брони жилья туристами с 1 января по 29 февраля.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На строительство многоуровневых парковок у Симферополя нет денег и земли
Ялтинские теплосети изношены на 80%
В Севастополе третий день ищут пропавшего в море человека
Между Симферополем и Иркутском возобновят авиасообщение
Город Саки признали популярным курортом для лечебного отдыха зимой-2020
Погода в Крыму на 24 января: теплеет и западный ветер
В Симферополе готовятся к строительству коллектора
В Симферополе и Севастополе 24 января частично отключат электричество
В Симферополе на охрану недостроенного приюта для животных будут тратить 3 тысячи рублей в день
Спорткомплекс имени 200-летия Севастополя снесут всего за месяц
Картины Айвазовского отправятся покорять Австралию
В Феодосии спасатели вытащили застрявших в теплотрассе собак
Мать не могла поверить: Крымчанин два года насиловал свою падчерицу
Аксенов пообещал, что карьера под Судаком не будет
Красная кнопка: Сотни карет скорой помощи в Крыму оснастили системой безопасности
Рядом с побережьем Феодосии из судна вылилась нефть
Благополучные и беспомощные: В Симферополе стартовала акция в поддержку бездомных животных
В Ялте разбирают завалы после урагана
Вслед за пешеходным переходом на площади Куйбышева убрали и остановку
Власти Симферополя попросили полицию разобраться с попрошайками в городе