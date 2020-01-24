Город Саки признали популярным курортом для лечебного отдыха зимой-2020
Город Саки вошел в список самых востребованных курортов на минеральных водах для лечебного отдыха в зимний сезон.
- Пятигорск на Ставрополье, Саки в республике Крым и Горячий Ключ в Краснодарском крае составили тройку курортов, куда туристы чаще всего приезжают лечиться минеральными водами и грязями зимой, - считают эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Самые демократичные цены на проживание в Саках, а дороже всего оздоравливаться в Пятигорске.
За основу зимне-лечебного рейтинга аналитики взяли данные по брони жилья туристами с 1 января по 29 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU