Между Симферополем и Иркутском возобновят авиасообщение

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:35:27+03:00

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Между Симферополем и Иркутском с 25 апреля возобновится прямое авиасообщение, прерванное три года назад. Весной они будут выполняться раз в неделю по субботам, в июне частота увеличится за счет запуска еще одного рейса в понедельник.

- Прямое авиасообщение между Симферополем и Иркутском продлится до 24 октября, - уточнили в пресс-службе аэропорта «Симферополь». - Перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo.

Билеты, в том числе по субсидированным тарифам, уже поступили в продажу. На льготную стоимость могут рассчитывать граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Специальные тарифы также доступны инвалидам I группы любого возраста, инвалидам с детства II и III группы и их сопровождающим.

ИСТОЧНИК KP.RU