2020-01-24T10:15:42+03:00
Общество

В Севастополе третий день ищут пропавшего в море человека

На берегу обнаружили выброшенный штормом каяк [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Поиски продолжаются. Фото: пресс-служба ГКУ ЦГЗ г. СевастополяПоиски продолжаются. Фото: пресс-служба ГКУ ЦГЗ г. Севастополя
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Житель Севастополя 22 января вышел в море на каяке и пропал.

- Вечером и ночью велись поиски в Севастопольской бухте и осматривалась береговая линия от поселка Учкуевка до микрорайона «Радиогорка», - сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя».

На следующие день спасатели «прочесали» берег от мыса Херсонес до мыса Айя, от Учкуевки до мыса Лукулл, побывали в бухте Севастопольская.

В Севастополе ищут пропавшего в море человека: На берегу обнаружили выброшенный штормом каяк.Видео: пресс-служба ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Спасатели Севастополя

Во второй половине дня возле Константиновского равелина, на берегу, между камнями был найден каяк. Поиски 70-летнего мужчины, который вышел на каяке с причала бухты Александровская в сторону Инкермана, продолжаются.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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