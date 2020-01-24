2020-01-24T11:40:57+03:00
Экономика

На строительство многоуровневых парковок у Симферополя нет денег и земли

Сегодня власти ищут инвестора для реализации проекта
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Евгения ГУСЕВАФото: Евгения ГУСЕВА
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Симферопольские власти вынашивают идею строительства в городе многоуровневых парковок для частного транспорта. Однако главной проблемой в реализации задумки является отсутствие инвестора, готового спонсировать этот проект.

По словам Анастасии Волковой, начальника управления транспорта и связи администрации, многоуровневая парковка должна была появиться в районе Центрального рынка Симферополя, где сегодня расположена платная стоянка.

- Однако инженерные сети под асфальтом стали причиной отказала от этого проекта, - заявила она в эфире одного из крымских радио.

Еще одной проблемой в создании на территории Симферополя многоуровневых парковок является сложность в выделении земли, заключила чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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