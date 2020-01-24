На строительство многоуровневых парковок у Симферополя нет денег и земли
Симферопольские власти вынашивают идею строительства в городе многоуровневых парковок для частного транспорта. Однако главной проблемой в реализации задумки является отсутствие инвестора, готового спонсировать этот проект.
По словам Анастасии Волковой, начальника управления транспорта и связи администрации, многоуровневая парковка должна была появиться в районе Центрального рынка Симферополя, где сегодня расположена платная стоянка.
- Однако инженерные сети под асфальтом стали причиной отказала от этого проекта, - заявила она в эфире одного из крымских радио.
Еще одной проблемой в создании на территории Симферополя многоуровневых парковок является сложность в выделении земли, заключила чиновник.
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ИСТОЧНИК KP.RU