На строительство многоуровневых парковок у Симферополя нет денег и земли

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:40:57+03:00

Сегодня власти ищут инвестора для реализации проекта

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Симферопольские власти вынашивают идею строительства в городе многоуровневых парковок для частного транспорта. Однако главной проблемой в реализации задумки является отсутствие инвестора, готового спонсировать этот проект.

По словам Анастасии Волковой, начальника управления транспорта и связи администрации, многоуровневая парковка должна была появиться в районе Центрального рынка Симферополя, где сегодня расположена платная стоянка.

- Однако инженерные сети под асфальтом стали причиной отказала от этого проекта, - заявила она в эфире одного из крымских радио.

Еще одной проблемой в создании на территории Симферополя многоуровневых парковок является сложность в выделении земли, заключила чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU