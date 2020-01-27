2020-01-27T07:56:52+03:00
Общество

В Феодосии выиграла суд участница долевого строительства

Женщина получила право собственности на квартиру
Галина КОВАЛЕНКО
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Крымчанка отстояла свое право на квартиру в новостройке.Крымчанка отстояла свое право на квартиру в новостройке.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Феодосии прокуратура помогла добиться правды участнице долевого строительства

- В 2014 году гражданка заключила договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры, многоквартирного дома по улице Габрусева в Феодосии, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК. - Оплату по договору произвела в полном объеме.

Но вот застройщик не передал ей квартиру в собственность, хотя и получил в 2017 году м декларацию о готовности многоквартирного дома к эксплуатации.

За пожилую крымчанку заступилось надзорное ведомство: прокуратура Феодосии подала иск в защиту ее прав.

Суд поддержал иск и признал за пенсионеркой право собственности на квартиру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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