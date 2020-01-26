Глава крымского правительства недоволен первыми заседаниями Совета территорий

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:41:53+03:00

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Большинство регионов Крыма формально отнеслись к формированию и заседаниям нового органа — Совета территорий, отметил глава правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам первых собраний нового органа местного самоуправления.

По его словам, хуже всего дела обстоят в сельских поселениях, где в заседаниях обычно участвовали лишь руководители населенного пункта.

- Более того проводилось заседание непосредственно в кабинете главы администрации. Обращаю ваше внимание повторно: объявление о проведение заседания Совета территории в первую очередь должно быть размещено на информационных стендах, в местной газете и соответственно на сайте муниципального образования. Сделано это должно быть минимум за семь дней до даты проведения, а не за день как это сделали многие регионы, - добавил Юрий Гоцанюк.

Председатель правительства, напомнил, что в осуждениях на Совете территории должны принимать участие местные депутаты, руководители предприятий, ресурсоснабжающих организаций и местные жители.

К чиновникам, которые и дальше будут и в дальнейшем безответственно относиться к заседаниям Совета территорий, применят административные меры, заверил Юрий Гоцанюк.

Справка "КП"

Совет территорий – постоянно действующий коллегиальный орган, направленный на организацию взаимодействия муниципальных органов власти с гражданским обществом, активного вовлечения людей в работу местного самоуправления, повышения их роли в принятии социально значимых решений.

ИСТОЧНИК KP.RU