Правительство Крыма выделит 30 млн рублей на патриотическое воспитание молодежи

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:11:39+03:00

Средства будут направлены в региональный отделение ДОСААФ

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Региональное отделение ДОСААФ по Республике Крым в текущем году получит 30 млн рублей из казны республики, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, средства пойдут на финансирование программ по патриотическому воспитанию молодежи. В свою очередь Министерство образования РК будет активно взаимодействовать с крымским ДОСААВ в части реализации данных проектов.

- Важность работы ДОСААФ очень велика, поскольку воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма и любви, уважения к традициям нашего государства и нашей республики можно только совместными усилиями, - заключил Сергей Аксенов.

Справка «КП»

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) — добровольное самоуправляемое общественно-государственное объединение.С 2009 года ДОСААФ получило статус общероссийской общественно-государственной организации. Среди основных задач организации — военно-патриотическое воспитание молодежи и содействие в проведении молодежной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU