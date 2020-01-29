Украинец пытался провезти в Крым санкционные продукты

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:27:25+03:00

Он оборудовал тайник под сиденьем

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В пункте пропуска «Перекоп» в Крыму пограничники изъяли у жителя Украины санкционную продукцию.

Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму, силовики осмотрели иномарку 46-летнего украинца. Под сиденьем они нашли тайник, в котором нашли подсанкционную продукцию.

Автомобиль и владельца передали сотрудникам таможни, они будут решать, что делать с контрабандистом.

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ИСТОЧНИК KP.RU