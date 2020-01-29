Украинец пытался провезти в Крым санкционные продукты
Он оборудовал тайник под сиденьем
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму
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В пункте пропуска «Перекоп» в Крыму пограничники изъяли у жителя Украины санкционную продукцию.
Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму, силовики осмотрели иномарку 46-летнего украинца. Под сиденьем они нашли тайник, в котором нашли подсанкционную продукцию.
Автомобиль и владельца передали сотрудникам таможни, они будут решать, что делать с контрабандистом.
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ИСТОЧНИК KP.RU